В Харкові неподалік виїзду з міста знайдено тіла російських військових

Східна частина Харкова, Індустріальний район. До виїзду з міста – 5 кілометрів. Неподалік проїжджої частини знаходиться місце, де були закопані тіла двох російських військових. За попередньою інформацією, яку мають українські військовослужбовці, окупантів було вбито на початку російської агресії, 24–25 лютого.

«Юрист», представник угруповання військ «Харків» цивільно-військового співробітництва (J9)

Ці поховання росіян, яких наші хлопці в свій час закопали, бо наші хлопці знаходяться тут на передових позиціях. Після чого інформації про цих росіян ніякої не було. Цим пошуком я займаюся давно і щоб знайти інформацію про цих росіян, які тут знаходяться, треба було пройти дуже важкий шлях, дуже важки етап. Після цього ми знайшли хлопців, які показали конкретне місце, де були закопані тіла.

Чи були при загиблих документи, якісь особисті дані, або ймовірна причина смерті – жодна інформація зараз не розголошується.

«Юрист», представник угруповання військ «Харків» цивільно-військового співробітництва (J9)

Я нічого цього не можу сказати. Але приналежність до зс рф явна: форма «піксель», берці, які є тільки у російських військових і також зимові шапки.

Вилучені трупи будуть направлені на експертизу, у тому числі – ДНК-аналіз. В подальшому загиблих можна буде використати для обміну на тіла українських захисників.





Агентство Телевидения Новости