Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:50
Просмотров: 364

В Харькове иностранная студентка выбросила тело младенца в пакете: подробности

В Харькове иностранная студентка выбросила тело младенца в пакете: подробности

22-летняя студентка-иностранка рассказала правоохранителям, что собственноручно выбросила тело своего новорожденного ребенка в пакете.

Подробности рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его информации, девушка приехала из одной из стран Ближнего Востока, снимала квартиру вместе с братом. Беременность она скрывала. Родила дома.

«Девушка допрошена, говорит, что ребёнок родился мертвым. Также девушка подтверждает, что именно она его выбросила», — рассказал он.

Тело младенца отправлено для проведения судебно-медицинской экспертизы для определения причины смерти.

«Ждём ответа экспертов. Девушка отпущена из больницы домой», — добавил Чубенко.

Напомним, 6 января около 21:30 на улице Есенина был обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка. Сведения о происшествии внесены правоохранителями в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 