В «Харьковоблэнерго» сообщили, когда восстановят электричество в Харькове

9000 абонентов, которые после обстрела 27 сентября остались без света, уже подключили к сети. Еще примерно столько же пока ждут возобновления электричества.

Такие данные сообщил в комментарии «Суспільному» спикер «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко. По его информации, тех, кто сейчас без света, должны подключить к концу суток.

«Более 50% потребителей от обесточенных — уже со светом. И сегодня до конца дня мы планируем в полном объеме восстановить свет всем потребителям», — сказал Скичко.

На данный момент без света остаются абоненты в Шевченковском районе и на Ивановке (Холодногорский район)ю На самой Холодной горе и Залютино свет уже есть, за исключением нескольких домов на Полтавском Шляхе.

Напомним, армия РФ вновь ударила по критической инфраструктуре в Харькове. Ракеты прилетели на трансформаторную подстанцию и повредили электросети. Изначально сообщали о том, что удар был нанесен ракетами из ЗРК «С-300». Позже выяснилось, что для Харькова «не пожалели» сверхзвуковые Х-22.

Джерело: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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