В Индии вспышка вируса Нипах со смертностью от 40% до 75%, - СМИ

Вспышки болезни на прошлой неделе зафиксированы в южном индийском штате Керала, где по состоянию на 12 сентября два человека уже умерли и заболели минимум пятеро.

Вирус передается от летучих мышей и может вызывать лихорадку, рвоту и респираторные инфекции. Тяжелые случаи могут привести к судорогам, воспалению головного мозга и коме.

Вакцины от данного вируса пока нет.

Коронавирус тоже никуда не делся. ВОЗ заявила о новом штамме, который обходит существующий иммунитет и может вызывать тяжелые формы болезни.

Джерело: https://t.me/u_now/112508

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