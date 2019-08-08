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Сегодня 16:28
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В Instagram по всему миру произошли сбои

В Instagram по всему миру произошли сбои

Пользователи из разных стран пожаловались на проблемы с работой социальной сети Instagram, согласно данным, сбои в соцсети начались 7 августа начиная с 16:14.

Больше всего жалоб поступило от жителей США. Также были обращения от пользователей Франции, Германии, Великобритании и других стран.

Чаще всего люди сообщали о проблемах с обновлением новостной ленты в Instagram, с такой трудностью столкнулись 72% пользователей. Еще 16% не смогли зайти в соцсеть, а 10% сообщили о сбоях на сайте. Кроме того, в комментариях люди рассказали о проблемах с загрузкой сториз и личными сообщениями.

"У меня висит директ. Написано, что пришло восемь сообщений, а когда открываю, там пусто. И вся история переписки с подругой исчезла", — написала одна из девушек.

Когда будет полностью восстановлена работа Instagram пока неизвестно. Соцсеть стала не единственной, у которой произошел сбой в работе. Пользователи "ВКонтакте" также испытывали трудности 7 августа. Неполадки были зафиксированы в 15:26, в это время 68% людей обратили внимание на проблемы с сайтом. 

Агентство Телевидения Новости

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