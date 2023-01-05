В Крыму планируют отчислять студентов с академдолгами, которые подлежат мобилизации

Так называемым "университетам" во временно оккупированном Крыму пришла "директива", чтобы они отчисляли студентов с академическими долгами, подлежащими мобилизации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

“На временно оккупированном полуострове идет подготовка к новой волне мобилизации. В ее рамках так называемым "университетам" пришла директива отчислить всех студентов 3-5 курсов, подлежащих мобилизации и имеющих академическую задолженность", - говорится в сообщении.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/9128

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