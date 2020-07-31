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В Купянске горел жилой дом

В Купянске горел жилой дом

31 июля в 8:24 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Купянске по улице Мичурина, 19.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, к месту происшествия выехало отделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне в количестве 5-ти человек. По прибытию пожарные установили, что горит комната жилого дома общей площадью 8 кв.метров. Существовала угроза распространения огня на всю площадь жилого дома.

В 8:33 спасатели локализовали возгорание и в 09:25 полностью его ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

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