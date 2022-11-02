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В Куп’янському районі через обстріли сталися три пожежі: поранені жінка та двоє дітей

В Куп’янському районі через обстріли сталися три пожежі: поранені жінка та двоє дітей

Напередодні о 16:35 в результаті ворожих обстрілів села Петропавлівка Куп‘янського району сталися пожежі на території трьох приватних житлового домоволодінь, що розташовані поруч. Горіли житловий будинок, гараж та 4 господарчі споруди на загальній площі понад 500 кв. метрів. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. О 20:33 усі осередки пожежі були ліквідовані. За даними ХОВА, поранення отримала мати 25 років та 2 дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані.

Також о 15:01 рятувальники виїздили на гасіння пожежі, що сталася в результаті ворожого обстрілу на території адміністративної будівлі лікувального закладу у селищі Дворічна Куп’янського району. Площа пожежі склала близько 250 кв. метрів. Силами ДСНС о 16:00 пожежу вдалось ліквідувати.

Агентство Телевидения Новости

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