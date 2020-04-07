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В Ливии БПЛА Bayraktar TB2 применили как мини-истребитель (ФОТО)

В Ливии БПЛА Bayraktar TB2 применили как мини-истребитель (ФОТО)

Ударный БПЛА Bayraktar TB2 в Ливии уничтожил военно-транспортный самолет Ан-12БА Ливийской национальной армии.

Похоже, ливийский конфликт раскрывает все больше аспектов применения ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, а именно, в данном случае как – истребителя.

Так, стало известно, что в Ливии в районе аэродрома Тархун, был уничтожен военно-транспортный самолет Ан-12БП (модификация с установленными дополнительно топливными баками) Ливийской национальной армии. Но, что самое интересное, данный самолёт был сбит посредством ударного БПЛА Bayraktar TB2.

Известно, что данный военно-транспортный Ан-12БП осуществлял регулярную перевозку грузов для нужд Ливийской национальной армии, а именно - оружия и боеприпасов.

Информация о том как именно было осуществлено уничтожение данного самолета пока разнится по одной из версий в ходе приземления, по другой, уже после того так самолет приземлился, по третьей, когда самолет вошёл в воздушное пространство аэропорта, а БПЛА его там поджидал. Но факт, что Bayraktar TB2 уничтожил самолет посадочной массы 58 тонн, является как нельзя лучшей демонстрацией того, что этот маленький беспилотник можно применять, не только по наземным целям.

В Ливии БПЛА Bayraktar TB2 применили как мини-истребитель (ФОТО)

И как тут не вспомнить всю ту свору украинских экспертов, которые критиковали закупку для нужд ВСУ данных БПЛА? Хотя, лучше не вспоминать, ведь как говорится в поговорке, тронь…

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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