В Мексике нашли убитыми десятерых музыкантов

В западном регионе Мексики найдены убитыми десять музыкантов - исполнителей аутентичной музыки. Об этом сообщает BBC.

"Десять местных музыкантов были застрелены и сожжены в засаде в западной части Мексики", - сообщили мексиканские чиновники.

Местные власти полагают, что убийство музыкантов совершил наркокартель Los Ardillos, который часто нападает на представителей коренных народов в данной области.

По словам координатора региональной группы коренных народов CRAC-PF Дэвида Санчеса Луны, члены музыкальной группы Sensación возвращались в свою общину Alcozacán после концерта.

На них напали в городе Чилапа в штате Герреро. Все пострадавшие принадлежали к коренному народу науа, им было от от 15 до 42 лет.

Прокуратура Герреро ведет расследование преступления.

Герреро является одним из самых опасных штатов Мексики, где банды торговцев наркотиками борются за контроль над маршрутами незаконного оборота к Тихому океану и другим частям страны.

По данным местных СМИ, в последние месяцы с группировкой Los Ardillos связывают десятки смертей, в том числе многих представителей коренных народов.

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