В мид рф допустили, что гражданам перестанут выдавать шенгенские визы

Директор консульского департамента мид рф Иван Волынкин заявил о том, что россия не исключает сценария, при котором россиянам перестанут выдавать шенгенские визы.

Об этом сообщает Медуза.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно. Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в россии консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — сказал Волынкин.

Дипломат отметил, что москва выступает за сохранение возможности взаимных поездок граждан россии и Европы и «надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС».

Волынкин добавил, что даже если самый негативный сценарий станет реальностью, российский МИД мог бы «рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами».

Джерело: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»