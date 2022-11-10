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В оккупированном Донецке отопительный сезон на грани срыва: названа причина

В оккупированном Донецке отопительный сезон на грани срыва: названа причина

Среди штатных работников коммунальных служб, работающих на оккупированной части Донецкой области, оккупанты мобилизовали на войну 70% персонала.

Об этом во время брифинга сообщил глава террористов Чепушилин.

"С учетом проведенной мобилизации и нехватки кадров штат коммунальщиков восполнен примерно на 30%. Но даже этим числом службы оперативно выполняют весь объем работ, даже в условиях повышенного риска для жизни", – заявил он.

Все, кина не будет, кочегары закончились!

#оккупация #отопление

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5838

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