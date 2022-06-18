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В ООН підтвердили понад 4,5 тисячі смертей через масштабну російську агресію

В ООН підтвердили понад 4,5 тисячі смертей через масштабну російську агресію

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії.

Серед загиблих – щонайменше 294 дитини, серед поранених – 463.

Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.

Найбільше жертв серед цивільних задокументували на Донеччині і Луганщині: 2628 загиблих і 3117 поранених.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, «оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження».

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), «де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб».

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка у травні, тільки в цьому місті внаслідок дій російських військ загинули понад 20 тисяч цивільних.

Источник: radiosvoboda.org

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