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ВАКС закрив справу одеського бізнесмена Вадима Альперіна
ВАКС закрив справу одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого Зеленський називав хрещеним батьком контрабанди.
Як і у випадку з недавнім закриттям "справи Роттердам+", сторона захисту використала так звані "правки Лозового".
Справа Альперіна стосувалася імпорту товарів зі зниженою митною вартістю для уникнення сплати податків. Бізнесмен обвинувачувався у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків та зловживанні становищем.
Джерело: @ligabusiness