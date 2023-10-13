ВАКС закрив справу одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого Зеленський називав хрещеним батьком контрабанди.

Як і у випадку з недавнім закриттям "справи Роттердам+", сторона захисту використала так звані "правки Лозового".

Справа Альперіна стосувалася імпорту товарів зі зниженою митною вартістю для уникнення сплати податків. Бізнесмен обвинувачувався у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків та зловживанні становищем.

Джерело: @ligabusiness

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