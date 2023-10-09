Видовищне знищення танка Т-90М окупантів

Відео публікує @ukrdefence

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Як працює російська пропаганда.

Російські пабліки масово видають знищення Т-90М «Прорив» на Лиманському напрямку в Україні за атаку бойовиків ХАМАС на ізраїльський танк Merkava Mk IV. До розгону цього фейку підключились як анонімні ресурси, так авторські канали. Це дозволяє говорити про скоординовану інформаційно-психологічну операцію.

Мабуть, 66-а бригада реально створила росіянам багато серйозних проблем.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38300, https://t.me/Tsaplienko/40841

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