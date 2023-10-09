Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:09
Просмотров: 81

Видовищне знищення танка Т-90М окупантів

Видовищне знищення танка Т-90М окупантів

Відео публікує @ukrdefence

-----

Як працює російська пропаганда.

Російські пабліки масово видають знищення Т-90М «Прорив» на Лиманському напрямку в Україні за атаку бойовиків ХАМАС на ізраїльський танк Merkava Mk IV. До розгону цього фейку підключились як анонімні ресурси, так авторські канали. Це дозволяє говорити про скоординовану інформаційно-психологічну операцію.

Мабуть, 66-а бригада реально створила росіянам багато серйозних проблем.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38300, https://t.me/Tsaplienko/40841

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина, 9 жовтня
Сегодня 08:18    7
Як росіяни брешуть про обстріл села Гроза
Сегодня 08:14    19
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:09    27
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно
Сегодня 08:05    33
Работа в Харькове и области
Сегодня 07:54    35
Воїни ГУР МО України отримали FPV-дрони від волонтерів з Черкас
Сегодня 07:45    53
В Швейцарии находится одна пятая часть всех российских шпионов в Европе
Сегодня 07:36    58
Головне за вихідні від "Дзеркала тиждня"
Сегодня 07:33    67
Огляд у ЗМІ подій навколо Ізраїлю:
Сегодня 07:26    75
Так виглядає кладовище в селі Гроза Куп’янського району
Сегодня 07:18    84
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 