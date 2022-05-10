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Викрадене з України зерно вже в Середземному морі - ГУР

Викрадене з України зерно вже в Середземному морі - ГУР

● Продовжується вивезення окупантами викраденого в Україні продовольства на територію рФ та окупованого Криму.

● В Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у рФ. Також з цією метою вилучається врожай, який зберігався З Енергодару в напрямку Кам’янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим.

● В селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.

● 1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.

● Є інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів – буряк, картопля, капуста.

● Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.

Источник: https://t.me/DIUkraine/469

Новости портала «Весь Харьков»

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