В горестном финале дегенеративного путинизма в российском обществе появилась значительная группа населения, которая пока не имеет официального наименования. Имеются в виду участники бесчеловечной авантюры под названием "специальная операция" в Украине. По аналогии с советским вторжением в Афганистан, когда вернувшихся оккупантов называли "афганцами", можно было бы назвать солдатню, прошедшую "СВО", "украинцами", но данное слово табуируется. Потому сейчас речь идёт просто про ноунеймов, СВОлочные статистические единицы, винтики войны. От бездарного командования таежного "патриота" расход людской биомассы побил все антирекорды. Теперь даже беспробудная в своем цинизме кремлевская пропаганда не способна отрицать очевидного: санитарные потери "второй армии мира" колоссальны.

Уничтожено более 62% группировки вторжения, т.е. число "двухсотых" и "трехсотых" перевалило за 119 тысяч человек! Конечно, сейчас изобретён месседж, что все могло быть и хуже, что РФ воюет с НАТО, что игра стоит свеч. Однако, вряд ли все так радужно, если бункерного обитателя отправили в срочном порядке посетить Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка. Так сказать, показать заботу, участие и внимание прогорелого вождя к судьбе покалеченных российских оккупантов.

Но приезд главковерха вышел во всем неуклюжим и переигранным. Такое чувство, что это не общение с живыми людьми, "героями" и "защитниками" отчизны, а возложение венков на безжизненный гранит. В какой-то бутафорской палате вождь и его министр-лузер Шойгу несколько секунд протокольно пообщались с довольно здоровыми на вид мордоворотами в пижамах. Дежурные пустые фразы, такие же заученные по сценарию ответы – выдают постановочный характер свидания. Как выяснилось, Путин встретился не с реальными бойцами, а с актерами ФСО. Во-первых, в рядах тыловых крыс из ФСО нет ампутантов, обгорелых, бойцов-половинок и "карандашей". Потому Путину пришлось ручкаться со стоячими офицерами. Во-вторых, один из актеров уже отметился в массовке на более ранних постановочных встречах карлика.

В-третьих, сам вождь выглядел как-то странно. Его скукоженный, отстранённый вид в белом халате не по размеру выдает не только бронежилет под костюмом, но и то, что халат, возможно, был под другого человека.

Сценка, в которой забронзовевший Путин проявляет эмпатию и демонстрирует свою близость к проблемам военного люда, не задалась. Однако, встреча не с лежачими и калеками должна донести до масс идею, что из Украины есть шанс вернуться живым. Тем более, эпидемия уклонизма ширится по стране. Только умственно отсталые и нищеброды ещё как-то ведутся на крючок участия в "СВО". В регионах уже даже ДПС работает над доставкой молодого пушечного мяса в военкоматы.

Хотя Путин лицемерно назвал "героями" российских военных преступников, в среде чиновников как-то не особо спешат с их глорификацией и премированием семей погибших оккупантов. Не каждая мать или жена получает обещанные Кремлем 5 млн.рублей за "двухсотого" сына/мужа. Часто в МО РФ, не желая вскрывать общее число убитых, записывают израсходованную биомассу в без вести пропавших, а то и вовсе в дезертиров. Также появились сведения, что госаппарат уже перестраивается под сменщика Путина, а на трепотню уходящего вождя можно не обращать внимания.

Но пока госмашина все ещё симулирует преданность делу путинизма. Обнуленные силы вторжения пополняются "новинками" полувековой давности, вроде Т-62. Скоро и Т-34 начнут с постаментов снимать на фронт.

Также в Кремле озаботились потребностью восполнить демографическую яму, возникшую из-за невойны. Путин заявил: "Многодетная семья в РФ должна утвердиться как норма, это базовый ответ на демографические вызовы". Сколько ещё винтиков искорежит и изничтожит путинизм? Что гадать, ведь мясник Жуков говаривал: "Бабы новых нарожают".

Источник: https://t.me/sytosokrata/640

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