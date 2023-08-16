«Вискакували тільки води набрати в колодязі, попити»: як пережили окупацію мешканці села Замулівка

Сліди від влучань російських мін та снарядів на подвір’ї пенсіонерів Малишевих буквально скрізь. Хоча зараз вони вже не такі помітні: щось засипали власноруч, щось приховали бур’яни. Повномасштабне вторгнення застало подружжя тут, у Замулівці, невеличкому селі неподалік Вовчанська. До війни у ньому постійно проживали менш ніж чотири десятки мешканців, але влітку, у старенькі будинки, пристосовані під дачі, приїздило багато народу. Подружжя Малишевих на своїй дачі жили круглий рік.

Віктор Малишев, житель с. Замулівка

У меня было хозяйство, тут, на дачі, козы, куры были, и мы с этим всім хозяйством пережили все эти страшные события.

Вже з перших днів війни Замулівка перебувала під постійними обстрілами. Через це у селі було зруйновано половину будинків, а непошкоджених не залишилося, мабуть, взагалі.

Віктор Малишев, житель с. Замулівка

Кожного дня бомбили село. З двох напрямків, з Байрака і з-за Дінця. Вертольоти прилітали, бабахали… Життя не було. Сиділи весь час в погребі, вискакували води набрати в колодязі попити…

Усі шляхи до маленького селища через ці обстріли були відрізані, сюди не могли дістатися ані медики, ані волонтери. Мешканцям довелося виживати у повному сенсі цього слова. Людям не вистачало найнеобхідніших ліків, не було жодних продуктів – виручала лише зібрана восени городина та господарство.

Віктор Малишев, житель с. Замулівка

Щось залишалося, тому що ми жили, хазяйство було, кури були, яйця були, м’ясо своє було. Ділилися, навіть потом, як уже наші зайшли, з солдатами ділилися. Потім щось полізло на городі, були огірки, їх нікуди дівати було, так що ми ото уже всі разом поїдали то, що було на городі.

Сьогодні у Замулівці вже 16 мешканців: повернулися переважно ті, в кого під обстрілами встояли будинки. Ті ж, кому не так пощастило, приїздять, аби хоча б потроху почати відбудову понівеченого житла.

Лідія Чатченко, староста Рубіжнянського старостинського округа Вовчанської міської ради

Люди зараз повертаються, нам привозять будматеріали, люди зараз свої домівки потихеньку починають ремонтувати.

Сильні бої, які точилися у цій місцевості, й досі даються взнаки. І якщо будинки вже почали відновлювати, то з лініями електропередач, що теж були зруйновані майже повністю, все доволі складно, адже земля тут буквально нашпигована смертоносним залізяччям.

Віктор Шестов, старший майстер Вовчанського РЕМ

Це міни, це якісь снаряди, які не зірвалися. Займаються кожного дня, виїжджають сапери, є дві бригади, які працюють, але складнощі з тим, що трава зараз і кущі які є вони ускладнюють роботу саперів, бо дуже складно в таких хащах знайти міни, якісь вибухонебезпечні предмети.

Минулого тижні світло повернули у Замулівку. Втім, воно є ще не у всіх будинках, роботи тут і було, і залишається ще чимало.

Віктор Шестов, старший майстер Вовчанського РЕМ

Пошкоджені практично 90% ліній 04 кВт, опори, провід. Підстанція – було замінено силові трансформатори, які було пошкоджено. зараз іде відновлення лінії 04 кВт.

Найперше, чого потребують мешканці зруйнованих сіл – це електроенергія, кажуть у Харківобленерго. Без неї неможливо ні розпочати відбудову, ні просто повернутися до нормального життя. До того, ж запевняють енергетики, для них повернення людей теж є найбільшою мотивацією.

Віктор Шестов, старший майстер Вовчанського РЕМ

Як тільки ми розпочали роботу, почали повертатися до своїх домівок люди. У когось там дача, у когось будинок, в якому вони постійно мешкають, тому як тільки бачать наших працівників, відразу ж люди бачать, що йде відновлення, бачать, що процес життєзабезпечення в наявності, тому оце і є мотивація для всіх.

Коли у Замулівці буде підключено усіх наявних споживачів, енергетики у супроводі піротехніків почнуть просуватися у бік наступного села, Рубіжного. Там люди теж із нетерпінням чекають на повернення електроенергії, а разом із нею і супутніх вигод. Підключення деокупованої частини Харківської області до системи енергозабезпечення триває. Однак, населених пунктів, що й досі залишаються без електрики, наразі нараховують близько восьми десятків. Фахівці кажуть, робота ускладнюється тим, що руйнування мереж дуже сильні, тож відновлення забирає багато часу, а територія або щільно замінована, або піддається постійним обстрілам з боку росії.





Агентство Телевидения Новости