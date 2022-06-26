Військове керівництво України прагне централізовано координувати партизанів - ISW

Українське військове керівництво, ймовірно, хоче централізовано координувати дії українських партизанів на окупованих РФ територіях.

Про це йдеться у звіті ISW - американського Інституту вивчення війни - за 25 червня, передає Укрінформ.

Зазначається, що мета - підірвати контроль росії та, можливо, підготуватися до скоординованих операцій з українськими силами.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко сказав, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.

Як раніше повідомляло агентство, Партизани оголосили винагороду за «голову гауляйтера» Мелітополя у $10 тисяч.

Тим часом на території ТОТ АР Крим поширюють саморобні постери з зображенням незаконного Керченського мосту та написом «Газові вишки – це тільки початок».

Источник: ukrinform.ua

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