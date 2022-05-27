Внаслідок збройної агресії рф на Харківщині загинуло 37 дітей, ще 108 – поранено

25 травня 2022 року окупанти обстріляли Балаклію, внаслідок чого поранено 10 осіб, серед них 9-річна дитина, ще двоє чоловіків загинули.

Крім того, 26 травня в результаті обстрілу Шевченківського району Харкова загинуло 8 мирних мешканців, серед них – 5-місячна дитина. Поранено 17 людей, зокрема 9-річну дівчинку.

Окупанти систематично намагаються знищити цивільну інфраструктуру області. Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами рф у Харкові пошкоджено 222 заклади освіти, на території області – 68. Повністю зруйновано 4 школи та 4 дитячі садки.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, підкреслюють в прокуратурі Харківської області.

Надати інформацію про воєнний злочин, внаслідок якого постраждали діти, можна за телефоном +38 068 012 52 89.

Агентство Телевидения Новости