Во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы эвакуированы тысячи людей

Во Франкфурте-на-Майне эвакуированы около 16,5 тысячи человек из-за операции по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

Как сообщает Deutsche Welle, среди эвакуированных - 25 пациентов одной из больниц, находящихся в коме. Движение общественного транспорта остановлено, закрыт зоопарк.

500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны была обнаружена во время строительных работ вблизи здания Европейского центробанка (ЕЦБ). Операция по обезвреживанию осложнена тем, что взрыватели, которые должны быть изъяты из бомбы при дистанционном управлении, сильно деформированы.

В 2017 году из-за обезвреживания бомбы весом 1,8 тонны в северной части Франкфурта-на-Майне были эвакуированы 65 тысяч человек. Это стало самой массовой эвакуацией в Германии со времен Второй мировой войны.

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