Во время пожара из горящей квартиры спасли двух мужчин
31 марта в 16:03 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Гоголя, 13 в городе Изюм.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже, где горели домашние вещи и обшивка балкона.
Из квартиры бойцы ГСЧС спасли двух мужчин - 1974 и 1946 года рождения.
После этого пострадавших госпитализировали в Изюмскую ЦРБ для проведения обследования.
Всех жителей подъезда спасатели эвакуировали на свежий воздух.
Площадь пожара составила около 5 кв.м.
В 16:22 пожар спасатели локализовали, а уже в 16:49 полностью ликвидировали.
Причину возникновения пожара устанавливают.