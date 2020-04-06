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Война во время чумы: РФ пытается развалить Евросоюз, используя пандемию

Война во время чумы: РФ пытается развалить Евросоюз, используя пандемию

Российская Федерация руками своих дипломатов использует ситуацию с пандемией коронавируса, чтобы развалить Европейский Союз, усилив противоречия между странами. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает «Голос Америки».

По словам украинского дипломата, который прокомментировал попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции относительно коронавируса, российская сторона демонстрирует большой профессионализм, стремясь к достижению своей цели.

«То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы — это факт», — отметил Кислица.

Он подчеркнул, что позицию Украины относительно предложенной Россией резолюции поддержала очень широкая группа государств.

Посол обратил внимание, что ЕС выступил против российского текста документа за несколько минут до конца голосования.

«Понимаю и соглашаюсь с тем, что Евросоюз должен продемонстрировать единство, потому что часть «ковидного» плана Российской Федерации — это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически», — заявил он.

«Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что европейцы до самой последней минуты создавали ту формулу, которая бы позволила всем странам присоединиться», — добавил дипломат.

Источник: sprotyv.info

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