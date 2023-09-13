Вопросы об опросе

Людей питали, чи несе президент пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, які напряму йому підпорядковані, це його відповідальність, — виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Петро Бурковський у коментарі "Суспільному".

Бурковський зауважив, що у своєму опитуванні соціологи відштовхувались від реалій життя та Конституції, тож вважають максимально коректним питання: "Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що президент несе повну відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях".

"Зараз у нас воєнний стан в країні, президент згідно з Конституцією, законодавством є Верховним Головнокомандувачем і він очолює виконавчу владу. Коли призначаються міністри, Верховна Рада фактично формально лише затверджує рішення про звільнення і призначення міністра.

Тому, що це його повноваження як Верховного Головнокомандувача. Те саме з військовими адміністраціями. Їх призначає президент. То хто ж несе відповідальність за цих людей і їхні вчинки?

Ми не поставили питання корупція і крапка. Корупція в уряді і військових адміністраціях. Формулювання максимально конкретне. Людей питають чи несе президент пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, які напряму йому підпорядковані, це його відповідальність", — сказав Бурковський.

За його словами, опитування було проведено з урахуванням усіх вимог та на територіях, які не перебувають під окупацією ворога.

Джерело: https://t.me/znua_live/111994

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