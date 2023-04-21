Ворог завдав 23 авіаційних удари

Розпочалася чотириста двадцять друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби російська федерація завдала 23 авіаційних удари. Сьогодні вночі ворог застосував близько 10 БпЛА типу “Шахед-136” (інформація уточнюється), 8 з яких — знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Противник, ціною великих втрат, основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби противник обстріляв населені пункти Янжулівка, Галаганівка і Грем’ячка Чернігівської області; Стукалівка і Павлівка — Сумської, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині. На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

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