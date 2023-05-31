Ворог завдав 64 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Розпочалася чотириста шістдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.Російська федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.Минулої доби російська федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БпЛА “Shahed”. Майже всі дрони були знищені нашими захисниками.

Проте, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Загалом, протягом доби, що минула, противник завдав 64 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожих атаки. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через Державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

Також, завдав авіаційного удару в районі села Уди. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Атинське, Угроїди, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської та Стельмахівки Луганської областей. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.

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