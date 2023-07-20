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Ворог завдав масованого удару по Козачій Лопані

Ворог завдав масованого удару по Козачій Лопані

Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 62-річний місцевий мешканець.

Пошкоджено декілька приватних будинків та об’єктів інфраструктури у центральній частині селища, повідомляє начальник Дергачівської МВА.

За оновленою інформацією масований обстріл Козачої Лопані відбувся з танку.

Росіяни завдали близько 20 ударів по приватним будинкам та цивільній інфраструктурі.

Загиблий чоловік 1962 року народження отримав пряме осколкове ураження легень і загинув майже відразу.

Близько двох десятків приватних домоволодінь, господарських споруд, а також адміністративна будівля Козачолопанського старостинського округу отримали пошкодження.

Агентство Телевидения Новости

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