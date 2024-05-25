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Всё больше приятных и радостных уточнений по уничтоженному в Моспино дивизиону С-400.

Всё больше приятных и радостных уточнений по уничтоженному в Моспино дивизиону С-400.

Вместе с пусковыми был уничтожена редкая Радиолокационная станция - всевысотный обнаружитель (ВВО) 96Л6Е.

Я бы мог сейчас включить умника и перечислить все ТТХ и возможности данной РЛС, но обойдусь всего несколькими словами - данная РЛС в одиночку обеспечивает функционал всего дивизиона и, невероятно, даже уровня полка, в то время как только на один дивизион С-400 штатно необходим 91Н6Е, а на полк - 3. А там ещё РЛС управления 92Н2Е или, при возможности, всевысотная РЛС 96Л6Е.

Нет. 96Л6Е - я всё порешаю. Результат в реальном боевом применении?

Кстати, на сегодняшний день С-400 стоит на вооружении Китая (4 дивизиона), Турции (4 дивизиона), Индия (3 двизиона). Что тут скажешь... Поздравляю с удачным приобретением лучше ПВО в мире!

https://t.me/zloyodessit/21762

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