К вспышке обезьяньей оспы возможно причастна россия. В Кремле вполне могли решить, что если оспа намного опаснее COVID-19, то спровоцированная эпидемия может иметь катастрофические последствия для «вражеских государств». Об этом говорится в статье под названием «Warning: Work on smallpox virus» аналитического центра Robert Lansing Institute. Статья вышла еще в 2020 году и в целом буквально предсказывает то, что сейчас происходит с оспой обезьян, пишет Obozrevatel.

В материале утверждается, что россия упорно работает над вирусом оспы под видом обновления документальных стандартов и разработки соединения NIOCH-14 для клинических исследований. Характер закупок российскими государственными органами свидетельствует, что россия продолжает испытание вирусов в научных центрах «Вектор» и 48-м ЦНИИ Минобороны.

Эксперты Robert Lansing Institute делают вывод, что россия хочет создать биологическое оружие из оспы. Отмечается, что во времена Холодной войны СССР проводил такие исследования и нет данных о том, что они прекращены сейчас. «Учитывая, что оспа намного опаснее и имеет более высокую летальность по сравнению с COVID-19, спровоцированная ею эпидемия может быть катастрофической и служить враждебным целям, чтобы подорвать стабильность иностранных государств и изменить геополитический ландшафт», – говорится в статье.

Также в материале сказано, что у россии нет «тормозов», которые могли бы как-то предотвратить использование биологического оружия в мире. В то же время у российских лидеров присутствует сильное желание изменить мировой порядок. В качестве аргумента приводится использование россией препарата «Новичок» в Великобритании и Болгарии. «По нашей информации, разработку лекарства от оспы на основе NIOCH-14 россияне рассматривают как стратегически важную задачу», – резюмируют авторы статьи.

Что такое оспа обезьян и какие основные симптомы

Оспа обезьян – это зоонозное природно-очаговое оспообразное заболевание, вызванное вирусами семейства поксвирусов. Очень похоже по клиническим признакам на натуральную оспу. Возбудитель оспы обезьян отнесен к биологическим агентам, которые официально признаны факторами биологического оружия. Передача вируса может происходить через капельки слюны и контакт с поражениями или инфицированными биологическими жидкостями.

Симптомы оспы обезьян, которые наблюдаются в начале заболевания, очень похожи на симптомы натуральной оспы человека и обычно начинаются с гриппоподобного синдрома и увеличения лимфатических узлов, сопровождающихся сыпью на лице и спине.

Первые симптомы обычно появляются примерно через 10 дней после контакта, в то время как высыпания появляются в течение 1-3 дней после начала лихорадки. Обычно болезнь длится от двух до четырех недель и развивается в несколько этапов. Основные симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, боль в спине, увеличение лимфатических узлов, общее недомогание, усталость, сыпь на лице и других частях тела.

В Африке один из 10 случаев смертелен. Но штамм, распространяющийся по всему миру, выглядит более мягким и имеет уровень смертности примерно один из 100, что практически похоже на то, что было в начале пандемии COVID-19.

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Первой страной в мире, объявившей обязательный 21-дневный карантин стала Бельгия для больных обезьяньей оспой.

Источник: sprotyv.info

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