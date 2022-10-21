Втекли, кинувши свою російську форму та зброю: встановлено особи 10 «правоохоронців» з Вовчанська

Працівники ДБР заочно повідомили підозру у державній зраді 10-м колишнім правоохоронцям з Вовчанська Харківської області.

Встановлено, що після окупації регіону військами російської федерації, окремі правоохоронці вступити на службу до новостворених незаконних правоохоронних органів окупантів.

Зрадники здійснювали чергування на блок-постах, проводили обшуки у своїх колишніх колег та їхніх родичів. Зафіксовані факти «віджиму» речей у місцевих мешканців, тощо.

Після звільнення Силами оборони території району, посіпаки росіян втекли разом зі своїми господарями, по дорозі втрачаючи речі та документи, які були надані їм для виконання злочинних завдань.

Правоохоронцям заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч.2 ст.111 КК України).

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