Выборы-2019: на Харьковщине 15 человек поймали на фотографировании своих бюллетеней

На Харьковщине по состоянию на 14:00 часов полицейские зарегистрировали 66 сообщений о нарушениях избирательного процесса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Из общего количества 15 фактов касаются фотографирования избирательных бюллетеней.

Как сообщалось ранее, соответствующее нарушение было зафиксировано на избирательном участке в Киевском районе, а также 7 аналогичных нарушений выявлено в Шевченковском районе города.

В Основянском районе Харькова члены комиссии заметили женщину, которая в кабинке после голосования сделала фото бюллетеня и отправила через мессенджер абоненту. Информация зарегистрирована в журнале учета заявлений и сообщений.

По данному факту проводится проверка.

Правоохранители напоминают избирателям, что нельзя фотографировать свой избирательный бюллетень, выносить его с избирательного участка или демонстрировать его во время голосования посторонним лицам.

Таким образом избиратель нарушает тайну голосования. Указанные действия тянут на уголовную ответственность по статье 159 (нарушение тайны голосования) Уголовного кодекса Украины в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, а должностное лицо, являющееся субъектом избирательного процесса, может получить до 3 лет тюрьмы.

Агентство Телевидения Новости