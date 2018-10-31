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Взрыв бомбы в ФСБ России: подробности теракта

В здании управления ФСБ в Архангельске парень совершил теракт, после чего сам скончался от полученных ранений.

Взрыв бомбы в ФСБ России: подробности теракта

В России установили личность террориста, пронесшего бомбу в здание регионального управления ФСБ в Архангельске, сообщил Следственный комитет РФ.

Им оказался 17-летний местный житель, который погиб после приведения взрывного устройства в действие.

"В Архангельске по факту взрыва в здании управления ФСБ возбуждено уголовное дело.В результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Получили ранения трое сотрудников. На месте работают следователи и криминалисты", - подтвердили информацию в Следкоме России.  

Взрыв бомбы в ФСБ России: подробности теракта

По информации российских СМИ, подрывник умер во время оказания ему первой помощи.

Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на свой источник, молодой человек учился в местном техникуме.

"По предварительным данным, совершивший самоподрыв был студентом Архангельского политехнического техникума. Его зачислили на очную форму обучения 1 сентября 2017 года", - сказал собеседник агентства.

По его данным, юноша состоял в интернет-сообществе "анархистов" и оставил в соцсетях сообщение о своем намерении устроить взрыв и о том, что берет ответственность за этот шаг на себя.

Предварительно установлено, что взрывное устройство он изготовил самостоятельно.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета РФ, взрыв в Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ произошел в среду, 31 октября, в 8:52.

"По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ", - говорится в сообщении информцентра.

В Сети появился скриншот сообщения о готовящемся теракте в здании ФСБ Архангельской области. Ответственность за это взял на себя участник телеграм-канала "Речи бунтовщиков" Валерьян Панов — предполагаемый террорист-смертник. Аватаркой группы стала эмблема RAF ("Фракция красной армии" — немецкая леворадикальная террористическая группировка).

Взрыв бомбы в ФСБ России: подробности теракта

После того как этот скриншот начал гулять по Сети, админы канала его тут же переименовали в "Российский анархизм".

"Товарищи, сейчас в здании ФСБ в г. Архангельске будет совершён теракт, ответственность за который я беру на себя. Причины для вас вполне ясны. Т.к. ФСБ о.., фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это. Скорее всего, я подохну из-за взрыва, ведь ВУ инициируется непосредственно мною через нажатие кнопки, закреплённой на крышке бомбы", — говорилось в сообщении.

По некоторым данным, речь может идти о 17-летнем студенте второго курса Архангельского политехнического колледжа Михаиле Жлобицком.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: теракт

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