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У 2022 році за матеріалами СБУ арештовано ще 14 літаків, які незаконно літали в Крим

У 2022 році за матеріалами СБУ арештовано ще 14 літаків, які незаконно літали в Крим

За матеріалами СБУ накладено арешт на 14 пасажирських літаків, що належать російському авіаперевізнику «Газпром Авиа».

Ці літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України - АР Крим. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів і незаконно переправляли осіб через державний кордон України.

Арешт накладено у рамках кримінального провадження, яке відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

● ч.ч. 2 і 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

● ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

● ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наразі 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення до анексованого півострова з порушенням норм українського законодавства.

Накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ накладено арешти вже на 263 російських повітряних судна, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до тимчасово окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів і законодавство України.

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: крым, сбу

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