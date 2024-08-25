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У Балаклії на Харківщині після обстрілу горіли житлові будинки

У Балаклії на Харківщині після обстрілу горіли житлові будинки

Увечері 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору міста Балаклія Харківської області. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли два житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 кв. м.

За попередніми даними, зазнав поранень 55-річний чоловік.

Рятувальники ліквідували загоряння та запобігли поширенню полум’я на інші житлові будинки.

Агентство Телевидения Новости

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