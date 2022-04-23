У Богодухівському районі двоє чоловіків підірвались на ворожій міні

За даними слідства, 23 квітня 2022 року близько 16 години на автодорозі поблизу селища Чорноглазівка Богодухівського району двоє чоловіків, які їхали на автівці, підірвались на міні, залишеній російськими окупантами.

Чоловіки отримали вибухову травму, від якої загинули на місці, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости