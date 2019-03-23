У дворі російського консульства в Афінах вибухнула граната

Грецькі слідчі біля консульства Росії в Афінах, 22 березня 2019 року

Невідомі кинули гранату в російське консульство в Афінах у ніч на 22 березня, повідомляє поліція Греції.

Відповідальності за напад на себе наразі не взяв ніхто. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Пристрій вибухнув біля приміщення охорони.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що напад на консульство схожий на аналогічний випадок в 2016 році, коли невідомі кинули вибуховий пристрій у посольство Франції в Афінах. Тоді постраждав один поліцейський, про розкриття справи не повідомляли.

Источник: radiosvoboda.org

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