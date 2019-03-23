Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:17
Просмотров: 73

У дворі російського консульства в Афінах вибухнула граната

У дворі російського консульства в Афінах вибухнула граната

Грецькі слідчі біля консульства Росії в Афінах, 22 березня 2019 року

Невідомі кинули гранату в російське консульство в Афінах у ніч на 22 березня, повідомляє поліція Греції.

Відповідальності за напад на себе наразі не взяв ніхто. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Пристрій вибухнув біля приміщення охорони.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що напад на консульство схожий на аналогічний випадок в 2016 році, коли невідомі кинули вибуховий пристрій у посольство Франції в Афінах. Тоді постраждав один поліцейський, про розкриття справи не повідомляли.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ попередила теракт у харківському метрополітені (ВІДЕО)
22.03.2019 11:35    881
Теракт в Новой Зеландии: убийца планировал осуществить другие атаки
18.03.2019 08:19    141
«Это месть за Стокгольм» – один из нападавших на мечети в Новой Зеландии объяснил мотивы
16.03.2019 11:08    254
Теракт в Новой Зеландии: полсотни погибших и столько же раненых (видео)
15.03.2019 12:40    289
Теракт возле Дворца спорта: прокуратура готова к дебатам (ФОТО)
23.02.2019 06:28    222
Теракт біля Палацу спорту у Харкові: обвинувачені заявили відвід прокурору (ВІДЕО)
21.02.2019 07:02    181
В Греции в одном из ресторанов произошел взрыв: есть жертвы
04.02.2019 10:29    234
ГОСТАЙНА РОССИИ. «Теракта не было», но уроженца Кыргызстана пытают, чтобы выявить «террористов»
28.01.2019 09:37    334
В Афинах прошли акции протеста против переименования Македонии
21.01.2019 09:49    174
Нідерланди допоможуть рідним жертв MH17 домогтися компенсацій
09.01.2019 10:10    189
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 