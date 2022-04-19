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Санкции ЕС против рф: Греция арестовала российский танкер

Санкции ЕС против рф: Греция арестовала российский танкер

Греция арестовала российский танкер с сырой нефтью у острова Эвия в рамках санкций Европейского Союза против россии. Об этом заявил представитель министерства судоходства Греции, сообщает The Guardian.

Судно Pegas под российским флагом с 19 российскими членами экипажа на борту было задержано недалеко от прибрежного города Каристос на острове Эвия.

«Оно был конфисковано в рамках санкций ЕС», — сообщил агентству Reuters представитель министерства судоходства. Представитель береговой охраны уточнил, что было арестовано судно, но не груз нефти.

Источник: sprotyv.info

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