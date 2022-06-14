Греческая газета и крымские провокации российских спецслужб

В настоящее время российская пропаганда и подконтрольные оккупантам крымские «медиа» распространяют сообщения о публикации в греческой газете «Эстиа» («Ἑστία») о событиях в Мариуполе, воспроизводящую преступные нарративы российской пропаганды.

Эта газета традиционно отображает позицию греческих консерваторов и весной 2022 года уже публиковала несколько материалов об осаде россиянами Мариуполя как города, где и вокруг которого традиционно проживают этнические группы, традиционно относящиеся к греческой диаспоре и частично грекоязычные.

Зверства российских захватчиков в Украине в целом объективно освещаются греческими журналистами, а власти Греции осудили как саму российскую агрессию, так и совершенные военные преступления россиян. В открытых источниках сообщается о различных формах помощи Украине, которые Греция осуществила и планирует предоставить.

В то же время в выявленных публикациях именно газеты «Эстиа» весны 2022 года постоянно указывается якобы на «благотворительную помощь», которую жителям Мариуполя якобы предоставляет «Федеральная национально-культурная автономия греков России».

Эта очевидно подконтрольная российским властям структура была зарегистрирована в Москве в 2011 году и с тех пор ее неизменно возглавляет Иван Саввиди, родившийся в Грузии «российский предприниматель», якобы греческого этнического происхождения.

Саввиди когда-то работал в Ростове-на-Дону на советской государственной табачной фабрике и в независимой России, по итогам ее «приватизации», очевидно согласованной с российскими спецслужбами, он стал директором концерна «Донской табак».

С 2003 года разбогатевший Саввиди стал депутатом российской государственной думы и членом партии «Единая россия», он постоянно привлекается агрессором ко всевозможным «общественным» и «парламентским» инициативам по «греческому направлению».

С начала российской оккупации Саввиди был активно задействован Кремлем для преступного развития в Крыму «российского экономического строя». В частности, он в 2015 году обеспечил противоправное открытие на полуострове сети десятков магазинов «Ассорти», принадлежащих компании «Миллениум» Саввиди и Михаила Сичинавы.

В дальнейшем доли в компаниях-владельцах «Ассорти» были переоформлены на жену Саввиди Кирияки и на его сына Георгиса.

Примечательно, что открытый пособник агрессии Кремля Саввиди часто именуется как «греческий миллиардер» и он часто посещал «историческую родину».

В феврале 2022 года, через несколько суток после начала масштабного российского вторжения на материковой Украине, Иван Саввиди получил от греческих властей уголовное наказание, три года условно.

Наказание настигло «миллиардера» за то, что он весной 2018 года во время футбольного матча в греческих Салониках выбежал на поле с пистолетом из-за недовольства судейством и результатами игры.

Именно «фанат футбола» Саввиди выступает формальным спонсором российской «федеральной автономии греков», которая с весны 2022 года реализует преступные задачи российских спецслужб в оккупированном Мариуполе под видом якобы «благотворительности».

Более того, фейковые вожди террористической «народной республики» в апреле 2022 года прямо заявляли о «помощи» им от указанной «автономии» и лично от Саввиди в виде «20 автомобилей повышенной проходимости и генераторов», которые, по заявлению террориста Дениса Пушилина, тогда были переданы преступным «подразделениям» агрессора «на передовую».

Очевидно, что именно через Саввиди и его «автономию» российские спецслужбы также приступно продвигают в Греции нужные им пропагандистские тезисы, в том числе и с коммерческим использованием газеты «Эстиа».

Статья на русском: https://arc.construction/33120?lang=ru

Стаття українською: https://arc.construction/33122?lang=uk

Read here: https://arc.construction/33118

[Переслано из ARC (Borys B.)]

Источник: https://t.me/zloyodessit/15598

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