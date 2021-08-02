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У Гренландії стрімко тануть льодовики

У Гренландії стрімко тануть льодовики

Через надзвичайно тепле літо гренландський льодовик стрімко тане. Зараз у Гренландії щодня тане близько восьми мільярдів тонн льоду - це вдвічі більше, ніж зазвичай у літній час.

Гренландський льодовиковий щит цього літа стрімко тане через незвично теплу погоду. З 28 липня щодня тане близько восьми мільярдів тонн льоду - це вдвічі більше, ніж зазвичай у літній час, повідомило в суботу, 31 липня, агентство AFP з посиланням на сайт моніторингу клімату в Арктиці Polar Portal.

За даними данської метеорологічної служби DMI, зараз на півночі Гренландії тримається температура вище 20 градусів за Цельсієм, що більш ніж удвічі перевищує середньостатистичну температуру для цієї пори року. А в аеропорту Нерлеріт Інаат на сході Гренландії 29 липня зафіксували найвищу температуру з початку спостережень: +23,4 градуса за Цельсієм.

Рекордні обсяги танення льоду були зареєстровані в Гренландії 2019 року. Цього року рекорд ще не побито, але зараз льоди тануть на значно більшій території, відзначає Polar Portal. Гренландський льодовиковий щит має площу 1,8 мільйона квадратних кілометрів і є другим у світі за розміром після антарктичного. Танення гренландських льодів почалося в 1990 році та пришвидшилося з 2000 року.

Нагадаємо, що країни Середземномор'я зараз потерпають від спеки понад 40 градусів за Цельсієм і лісових пожеж. Зокрема, в Греції очікується подальше підвищення температури до 46 градусів.

Источник: dw.com

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