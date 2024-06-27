У Харкові двоє дітей втекли з лікарні

26 червня у Харкові до поліції надійшло повідомлення від адміністрації дитячого лікувального закладу про зникнення 13-річної дівчини та 16-річного хлопця.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Встановлено, що матір підлітків позбавлена батьківських прав, тому дітей тимчасово доставили до лікувальної установи. Вранці брат та сестра самовільно залишили лікарню.

Ювенальні поліцейські Харківського районного управління поліції Nº1 спільно з працівниками відділу кримінальної поліції оперативно встановили місце перебування неповнолітніх. Діти пішли до хрещеного батька. Жодних подій кримінального характеру з ними не сталося.

Правоохоронці провели з втікачами профілактичну бесіду. Наразі вирішується питання щодо подальшого влаштування дітей.

Агентство Телевидения Новости