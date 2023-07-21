У Харкові нетверезий водій пропонував патрульним 3000 гривень

За минулу добу з 20 по 21 липня харківські патрульні виявили 22 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Так, ввечері 20 липня на Салтівському шосе патрульні зупинили авто Daewoo за порушення водієм ПДР. Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,76 проміле алкоголю в крові, що в понад 13 разів перевищує допустиму норму.

На кермувальника поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння).

Під час складання адміністративних матеріалів чоловік постійно пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 3000 гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій на попередження не реагував.

Патрульні негайно викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини дій чоловіка встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости