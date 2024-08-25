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У Харкові ракета влучила у житловий будинок: деталі нічного обстрілу

У Харкові ракета влучила у житловий будинок: деталі нічного обстрілу

25 серпня о 4:05 ворог здійснив серію ударів по Харківському регіону. Зокрема, два влучання зафіксовано у Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Слобідському районі зафіксовано пряме влучання у житловий будинок. Постраждали шестеро мешканців: у однієї людини – поранення голови, у пʼятьох – гостра реакція на стрес. Пʼять приватних будинків зруйновано повністю, ще у двадцяти пошкоджено фасади, вибито шибки та вікна.

В Індустріальному районі — влучання у промисловій зоні. Без постраждалих.

У Чугуєві задокументовано влучання у господарчу споруду на території приватної житлової забудови. Пʼятеро людей зазнали поранень, серед постраждалих – двоє дітей.

Попередньо, для обстрілів ворог використав ракети авіаційного базування Х-59, модель Д9МА. Даний тип ракет запускається з літаків моделей СУ.

Загалом внаслідок вказаних обстрілів постраждали 11 людей. 

Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Коментар: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко

Агентство Телевидения Новости

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