У морі — інший адреналін, — командир спецпідрозділу ГУР МО України Тимур

У морі - інший адреналін, - командир спецпідрозділу ГУР МО України ТимурКомандир підрозділу спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України Тимур в інтерв’ю журналістам Liga.net повідомив про невідомі раніше деталі висадки на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму, а також пояснив значення деокупації газо- та нафтовидобувних платформ у Чорному морі.

За його словами, підготовка операції “Вишки Бойка” зайняла близько двох тижнів.

“У мого підрозділу був лише досвід річкових диверсійних заходів. Острів Зміїний, вишки Бойка і висадка в Криму – це морські операції. Трохи інші почуття, інший адреналін”, – сказав Тимур.

Він розповів, що на усіх вишках перебували російські війська, які покинули ці об’єкти з наближенням українських підрозділів.

“Ми деокупували острів Зміїний, ми деокупували вишки. Думаю, для всіх зрозуміло, що ми будемо продовжувати процес деокупації по морю”, – заявив Тимур.

Він додав, що усі морські операції на півдні є частиною великої комплексної роботи Сил безпеки і оборони України, спрямованої на повне відновлення територіальної цілісності держави.

Також Тимур розказав про секрети успіху зухвалої спецоперації, проведеної його підрозділом 24 серпня 2023 року на території Криму – розвідники-спецпризначенці висадились на мисі Тарханкут та завдали вогневого ураження по будівлі та транспорту російських окупантів.

“Гранатометом відпрацювали по цьому будинку, відпрацювали по патрульному автомобілю. Відпрацювали стрілкотнею по військовослужбовцях, які на хвилинку задумалися, щоб до нас наблизитись, але потім вони звідти втекли”, – зазначив офіцер ГУР МО України.

Під час місії розвідники з підрозділу Тимура вперше за майже 10 років окупації Криму встановили на півострові синьо-жовтий прапор з логотипом Воєнної розвідки України.

“Командирам було поставлено завдання, щоб наш прапор замайорів у Криму на День Незалежності. Люди, які зараз перебувають на окупованих територіях, побачили, що ми йдемо додому і для нас немає різниці, скільки кілометрів моря ― ми показали, що ми поруч. І вони показали, що вони поруч. Без наших небайдужих громадян там це було б неможливо”, – наголосив Тимур.

Джерело: gur.gov.ua

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