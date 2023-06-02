Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:46
Просмотров: 77

У рф стверджують, що ЄС без неї зубожів і запровадив продуктові талони. Це – неправда

У рф стверджують, що ЄС без неї зубожів і запровадив продуктові талони. Це – неправда

Брехня: країни ЄС через бідність запровадили продуктові талони, як за часів СРСР. У цьому винна Україна, санкції та постачання західного озброєння ЗСУ, стверджують російські ЗМІ.

Правда: пропагандисти посилаються на статтю Financial Times. У матеріалі дійсно йдеться про подорожчання продуктів харчування на 16,6% від початку року. Воно найсильніше вдарило по соціально незахищеним верствам населення Європи, тож уряди деяких країн ЄС вирішили запровадити обмеження на вартість основних товарів.

Втім у статті немає жодної згадки ані про «дефіцит» продуктів харчування в ЄС, ані про те, що ЄС ухвалив рішення вводити так звані продуктові талони. Ба більше, в тексті окремо наголошується на неефективності таких рішень, зазначили журналісти StopFake.

Також у матеріалі не йдеться про те, що зростання цін на продукти нібито спричинили поставки західного озброєння українській армії чи розрив відносин ЄС з росією.

Джерело: https://t.me/spravdi/29839

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Глава СК РФ Бастрыкин о детях
Сегодня 08:57    63
Харківщина. 2 червня
Сегодня 08:38    70
Z-помойки понесли фейк с цитатой Майи Санду
Сегодня 08:24    87
Лавров підбирає бункерному нових друзів… на дні африканського континенту
Сегодня 08:12    121
ISW, 1 июня
Сегодня 08:08    109
«Вот, на углу пацанов вырезали на днях ночью. Миномётчиков тут, метров, наверное, 500 от нас» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:02    115
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно
Сегодня 07:55    92
СБУ повідомила про підозру митрополиту і секретарю УПЦ (МП) з Житомирщини
Сегодня 07:52    88
Кажуть, що санкції проти рф «знищили економіку України». Це – ворожий фейк
Сегодня 07:42    86
Доля производства электроэнергии на АЭС по странам
Сегодня 07:33    96
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 