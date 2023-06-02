У рф стверджують, що ЄС без неї зубожів і запровадив продуктові талони. Це – неправда

Брехня: країни ЄС через бідність запровадили продуктові талони, як за часів СРСР. У цьому винна Україна, санкції та постачання західного озброєння ЗСУ, стверджують російські ЗМІ.

Правда: пропагандисти посилаються на статтю Financial Times. У матеріалі дійсно йдеться про подорожчання продуктів харчування на 16,6% від початку року. Воно найсильніше вдарило по соціально незахищеним верствам населення Європи, тож уряди деяких країн ЄС вирішили запровадити обмеження на вартість основних товарів.

Втім у статті немає жодної згадки ані про «дефіцит» продуктів харчування в ЄС, ані про те, що ЄС ухвалив рішення вводити так звані продуктові талони. Ба більше, в тексті окремо наголошується на неефективності таких рішень, зазначили журналісти StopFake.

Також у матеріалі не йдеться про те, що зростання цін на продукти нібито спричинили поставки західного озброєння українській армії чи розрив відносин ЄС з росією.

Джерело: https://t.me/spravdi/29839

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