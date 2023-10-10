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У рф вигадали новий фейк про «чорну трансплантологію в Україні»

У рф вигадали новий фейк про «чорну трансплантологію в Україні»

У рф вигадали новий фейк про «чорну трансплантологію в Україні» – цього разу привʼязали ще й відому компанію. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

6 жовтня дружина священника, мати сімох дітей, колишня уповноважена з прав дитини, віцеспікерка держдуми ганна кузнєцова розповіла, що «звільняючи Святогірськ, у дитячому будинку виявили документи про продаж дітей… Одним із платників була компанія Coca-Cola».

Крім того, вона повідомила, що знайшла в «даркнеті» багато оголошень як про продаж самих українських дітей, так і їхніх органів. Як аргумент, назвала те, що в Україні нібито «дозволено робити операції з пересадки органів без узгодження з рідними».

Дивно, що для подібного фейкування обрали саме Святогірськ. Адже це місто Сили оборони деокупували ще у вересні 2022-го. Тобто весь цей час у рф мовчали, а тут вирішили вилити чергову порцію фейкового бруду не тільки на Україну, а на загальновідому світову компанію.

Жодного доказу, звісно, наведено не було. Але це й не потрібно. Схоже, кузнєцову просто призначили відповідальною за «українську чорну трансплантологію».

Джерело: https://t.me/spravdi/33881

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