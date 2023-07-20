У Вищому антикорупційному суді вдруге поспіль зривається розгляд справи судді Тетяни Денисюк через «поганий зв'язок»

Суддя Господарського райсуду Харківської області поїхала з дітьми на відпочинок в Іспанію і не приєдналася до засідання у відеоформаті через «поганий мобільний інтернет».

19 липня все повторилося. Денисюк заявила, що «перебуває за кермом та й взагалі в Іспанії дуже поганий зв'язок».

НАБУ і САП підозрюють Тетяну Денисюк у зловживанні службовим становищем під час розгляду справи компанії олігарха-втікача Олександра Онищенка.

Самого Онищенка підозрюють в організації газових схем під час перебування нардепом. Суддя Денисюк, зокрема, зобов'язала державну компанію «Укргазвидобування» передати ТОВ «Карпатнадраінвест» заарештований природний газ.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/35061

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