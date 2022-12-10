У "Укренерго" пояснили причини нових аварійних відключень світла

Наразі в Україні частково пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, а Запорізька АЕС знаходиться під контролем бруднодупих. Через це станція не видає електроенергію в мережу, що суттєво впливає на обсяги енергії, на які можуть розраховувати українці.

Труднощів також додає негода: через зледеніння дротів та дощ зі снігом на мережах стаються аварії, ускладнються ремонтні роботи. На щастя, сьогодні резервними схемами вдалося заживити споживачів Одеської області.

Проте енергетики кажуть, що у південних областях зберігаються значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень у мережі. На Київщині також непроста ситуація. В регіоні значний дефіцит, особливо на лівобережжі. У Донецькій, Харківській та Херсонській областях через постійні обстріли енергетичної інфраструктури фахівці не встигають відновлювати пошкоджені об'єкти. Наразі у цих регіонах чи не найскладніша ситуація з електрикою.

Зранку усі обленерго отримали ліміти споживання електроенергії. У кількох областях споживання енергії сильно зросло, тому енергетики запровадили аварійні відключення.

Наразі у компанії не можуть прогнозувати суттєвого покращення ситуації у вихідні, 10-11 грудня.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/91464

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