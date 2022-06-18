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У захоплених районах України рашисти масово створюють фільтраційні табори і в’язниці

У захоплених районах України рашисти масово створюють фільтраційні табори і в’язниці

Російські загарбники створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць на тимчасово окупованих територіях України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

«Є ще багато місць, де злочини не припиняються. На окупованих територіях виявлено щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць», — сказав він.

Український посол нагадав про тюрму «Ізоляція» в окупованому Донецьку — «ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться».

«І тому ми повинні зупинити розповсюдження росією цієї в’язниці по всій Україні», — наголосив Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ також розповів про випадки катувань, про гендерне насильство, викрадення людей, що стало «частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України».

«Наразі Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні», — заявив посол, навівши ряд прикладів.

Источник: sprotyv.info

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