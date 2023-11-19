Украина успешно проредила российский военно-морской флот – и это еще не все "сюрпризы"

Успешная работа Сил обороны Украины нанесла серьезный удар по Черноморскому флоту рф, и его потери будут только расти. Но опасность поджидает русские корабли не только в открытом море, но и у причальной стенки, а также в сухом доке ремзаводов – так что ремонт оставшихся на плаву лоханей, особенно отведенных в "тихие гавани", станет для оккупантов большой проблемой.

Подробнее об этом читайте в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное Сопротивление".

Демилитаризация Крыма в действии

Цусимский разгром российского военно-морского флота меркнет по сравнению с "достижениями" гардемаринов бункерного психопата. Посудите сами, 2-я Тихоокеанская эскадра была повержена превосходящими японскими силами адмирала Того и потеряла 21 корабль/судно. А вот потери по факту уже Черноморской флотилии, а не флота (ЧФ) с начала полномасштабного вторжения по данным Генерального штаба ВСУ составили 22 корабля/катера и одну подводную лодку. И это не окончательная цифра.

Качественная работа Сил обороны Украины по демилитаризации оккупированного полуострова Крым заставила российской военное руководство отвести уцелевшие лоханки в "дальние гарнизоны". Ракетоносители - фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также дизельные подлодки "Великий Новгород" и "Старый Оскол" теперь прячутся в порту Новороссийска. Малые ракетные корабли (мрк) "Грайворон", "Ингушетия" и "Вышний Волочек" прячутся в курортном Туапсе. В "легендарном" Севастополе осталась база по обслуживанию ракетоносцев и МРК "Циклон", который регулярно задымляется то ли в ходе плановых учений ЧФ, то ли во время плановых атак украинских "малюков".

Иллюзию присутствия российского флота в оккупированном Севастополе создают сторожевые корабли (СКР) "Пытливый" и "Ладный", малые ракетные корабли на воздушной подушке "Бора" и "Самум" (был атакован 14 сентября 2023 г. и отбуксирован в порт), большие десантные корабли (БДК) "Калининград", "Новочеркасск", "Цезарь Куников" и добрый десяток посудин поменьше – малые противолодочные корабли (МПК), тральщики и т.д.

В Феодосии находятся БДК "Орск", МПК "Касимов" и спасательный буксир "Профессор Николай Муру".

К причальной стенке Керчи "прискальпирован" МРК "Аскольд", так и не введенный в эксплуатацию.

Тихие гавани

Возвращение Крыма в "родную гавань" в понимании местных ватников не должно было означать исход ЧФ рф с полуострова. Но случилось именно так. Теперь "чи флот, чи не флот" будет базироваться не только в Новороссийске, но и в экзотических Туапсе и Очамчирском районе непризнанной Абхазии. Инфраструктура для базирования ударной группировки ЧФ там так себе, но это мелочь по сравнению с главным достоинством этих военно-морских баз – безопасным расстоянием для средств поражения, имеющихся в наличии у Сил обороны Украины.

Именно из-за украинских средств поражения контроль Черного моря российскими военными кораблями можно назвать условным. Лохани заведены в пункты базирования, а в Черном море на дикой изжоге в ожидании "малюков" находится в среднем по два корабля в сутки.

Однако ничего хорошего посудинам не сулит и пребывание у причальной стенки или в сухом доке ремонтного завода.

российские Telegram-каналы описывают уже привычную историю "кидалова" семей погибших моряков подлодки "Ростов-на-Дону". Если вкратце: экипаж субмарины не был включен в состав участников "СВО", а значит гробовые за "двухсотых" не положены. Похоже, та же участь ждет и семьи экипажа БДК "Минск", который также был поражен ракетным ударом Storm Shadow по "Севастопольскому морскому заводу им. Серго Орджоникидзе". Ну а мытарства близких погибших моряков с ракетного крейсера "Москва" - это уже давно забытая история…

В ожидании своей порции Storm Shadow

Потери Черноморского флота будут только расти. Опасность поджидает русские корабли не только в открытом море, но и, повторюсь, у причальной стенки и в сухом доке ремзаводов. Касательно последних, в связи с устроенными Силами обороны Украины "неудобствами" для ЧФ рф, ремонт оставшихся на плаву лоханей, особенно отведенных в "тихие гавани", теперь станет большой проблемой.

Корабли надо чинить после прилетов, ремонтировать неисправные узлы и агрегаты, а подобная инфраструктура в районе Новороссийска и экзотических ВМБ, скорее всего, отсутствует. Иначе как понимать буксировку пораженного "малюком" под Новороссийском БДК "Оленегорский горняк" на судоремонтный завод в Севастополь?

Имеющаяся в наличии судоремонтная база рф состоит из "Новороссийского судоремонтного завода", специализирующейся на ремонте яхт и катеров фирмы "Флагман", 5-го судоремонтного завода в г. Темрюк (Краснодарский край), расположенных в Ростове-на-Дону и Ейске судоремонтному заводу "Моряк" и фирмы "Новик-Сервис". По первому из вышеперечисленных предприятий был даже шикарный анонс десятилетней давности о превращении его в мощный ремонтный хаб, но что-то видимо пошло не так.

И сейчас сразу три больших десантных корабля "Азов", "Николай Фильченков" и "Оленегорский горняк" находятся на ремонте на заводах Севастополя.

Всего таких заводов, и естественно, законных военных целей, в Крыму шесть. Это получившие прилеты Севморзавод им.Серго Орджоникидзе и керченский "Залив". В ожидании своей порции Storm Shadow томятся 13-й судремзавод ЧФ МО рф, севастопольские "Персей" и "Техфлот", а также феодосийское море.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Юрий Карин

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