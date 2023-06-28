Україна від ЄС отримає 500 генераторів для подолання наслідків підриву дамби Каховської ГЕС

Генератори мають різну потужність – від 12,5 кВА до 1100 кВА і їх використають для відновлення критичної інфраструктури, такої як насосні та каналізаційні станції, йдеться у повідомленні (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_23_3548) Єврокомісії.

- Руйнування греблі у Новій Каховці було ще однією обурливою атакою росії на критичну інфраструктуру, що мала катастрофічні наслідки для довкілля та місцевого населення, – наголошує єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Ленарчич запевнив, що ЄС не припиняє співпрацювати з українською владою і надаватиме екстрену допомогу постраждалому населенню стільки, скільки це буде потрібно.

Джерело: https://t.me/spravdi/30821

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